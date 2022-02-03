Баку, 3 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Об этом он 3 февраля сообщил в соцсети Facebook.

Midr.gov.md Андрей Спыну

«Нахожусь в Баку. Впервые буду представлять Республику Молдова на ежегодном министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора», — написал министр.

Он добавил, что на мероприятия также прибудут представители Евросоюза. Участники заседания будут обсуждать вопросы энергетической безопасности, цены на газ и изменения климата.

Напомним, восьмое заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится в Баку 4 февраля. После его завершения запланирована пресс-конференция по итогам встречи.