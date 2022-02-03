Москва, 3 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В условиях новой реальности, наступившей в итоге глобальной пандемии кронавируса, в ряде отраслей обострилась конкуренция работодателей за таланты. Эта конкуренция заставляет бизнес, особенно крупный, придумывать новые инструменты мотивации, форматы работы и алгоритмы взаимодействия команд, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

За работой

«Каждый день, работая с кандидатами, работники по персоналу видят, как актуален и востребован сейчас удаленный и гибридный форматы. Это явление уже настолько стало массовым, что Минтруда РФ вносит поправки в законодательство.

Но этого уже недостаточно, кадровый голод по ряду направлений только обостряется, и компании идут на эксперименты, которые ранее невозможно было представить.

Введение четырехдневной рабочей неделей при сохранении заработной платы можно расценивать как один из способов привлечь наиболее квалифицированных сотрудников.

Как правило, эти эксперименты проводят крупные игроки рынка с большими потребностями в качественных кадрах, особенно из сферы IT.

Именно у них есть ресурсы и смелость быть первопроходцами, а возможные неудачи не отразятся глобально на финансовых показателях бизнеса. Зато в случае успеха эти компании обеспечат себе серьезное преимущество в борьбе за таланты.

Что касается повсеместного перехода на четырехдневную рабочую неделю, глобально бизнес пока не выглядит готовым к этому. Вероятно, со временем рынок сам подтолкнет бизнес к этому.

Но произойдет это не завтра, сначала работодателям еще нужно научиться эффективно управлять теми форматами, которые нам предложила пандемия.

Но в целом нельзя исключать появления таких экспериментов в ближайшее время в некоторых отраслях, ведь в конечном счете важен не формат, а эффективность работы команды, которая помогает бизнесу развиваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стартовал эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе. Пилотный проект запущен в «Совкомбанке».

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