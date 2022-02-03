Новотроицк, Оренбургская область, 3 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Компания «Металлоинвест» продает АО «Уральская Сталь», расположенное в городе Новотроицке Оренбургской области, Загорскому трубному заводу. Предприятия объявили о подписании соглашения о приобретении 100% «Уральской Стали».

Metalloinvest.com АО «Уральская сталь»

«Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 года. Металлоинвест продолжит обеспечивать «Уральскую Сталь» железорудным сырьем на рыночных условиях», — сообщает пресс-служба холдинга.

По данным СМИ, базовая цена покупки составляет 500 млн долларов. Она может быть подвергнута корректировке в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев «Металлоинвест» отметил, что холдинг полностью фокусируется на развитии активов в Центральной России с целью укрепления лидерских позиций в «зеленой металлургии»: производстве железа прямого восстановления и продуктов на его основе.

«Сделка соответствует нашей Стратегии качественных изменений, позволяя повысить рентабельность продаж и оптимизировать торговый баланс. Из производственных процессов компании будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля, агломерата и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор Загорского трубного завода Денис Сафин подчеркнул, что «Уральская Сталь» станет важной частью стратегии предприятия по строительству интегрированного металлургического холдинга. «Мы значительно расширим свои возможности и выйдем за рамки производства традиционной для нас трубной продукции», — отметил он.

Добавим, «Уральская Сталь» до 1992 года имела другое название — Орско-Халиловский металлургический комбинат, а до 2002 года назвалась «НОСТА» («Новотроицкая Сталь»). Датой рождения металлургического комбината считается 1955 год. «Уральская сталь» является предприятием полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. В 2021 году новотроицкий комбинат произвел 2,4 млн тонн чугуна и 1,5 млн тонн стали.