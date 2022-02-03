Ташкент, 3 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Ташкенте начал работу Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом 3 февраля сообщает Газета.уз.

Michael Gil Автомобили

По данным журналистов, в центре кандидаты на получение водительских удостоверений будут проходить теоретические и практические испытания. В новой системе сдачи экзаменов не будет задействован человеческий фактор, весь процесс автоматизирован.

Отмечается, что недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал ситуацию с безопасностью на дорогах. По статистике только в 2021 году на дорогах страны погибли порядка 2000 человек.

По новой системе сдачи экзаменов кандидат, придя в центр, должен правильно ответить на все теоретические вопросы и пройти практическую часть. В случае успешного выполнения этих двух действий он получает сертификат. Затем на его основании можно получить водительское удостоверение в ГУБДД или в центрах государственных услуг.