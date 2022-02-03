Казань, 3 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки госпитализировали 408 носителей коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 528 человек. Выявили за последние 24 часа 912 новых случаев заражения, накануне подтвердили 848 тестов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По состоянию на 3 февраля зарегистрировали 51 402 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 627 пациентов, скончались 1605 человек. За сутки больничный закрыли 162 пациента, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии со 2 февраля в связи с эпидемиологической ситуацией приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

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