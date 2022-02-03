Салехард, 3 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 3 февраля за сутки госпитализировано 65 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 622 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровел за сутки 351 ямалец. Заразился коронавирусом 1465 человек — на 45 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 107 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 3 февраля зарегистрировано 78 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 793 человека, 986 скончались (на одного больше, чем днём ранее).