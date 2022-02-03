Краснодар, 3 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 593 пациента с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 3 февраля сайт стопкоронавирус.рф. Ранее, 2 февраля, сообщалось о 526 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности за сутки на Кубани подтверждено 2 879 случаев заражения коронавирусом (2 801 — накануне), числе заразившихся 190 детей. Более половины случаев заражений за сутки зарегистрировано в Краснодаре — 1532 случая. На втором месте Новороссийск (212 заразившихся), на третьем — Геленджик, где выявлено 139 случаев.

С начала пандемии в крае заражение коронавирусом было подтверждено у 148 264 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2608. Выздоровели 107 605 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 553. Жертвами инфекции и осложнений на её фоне стали 10 089 человек.

На утро 3 февраля в коронавирусных стационарах находятся 4 543, дома лечатся 46 281 пациент с подтверждённым заражением и с подозрением на коронавирус. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 112 пациентов, восемь — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.