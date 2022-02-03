Омск, 3 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На региональном оперативном штабе в Омской области 3 февраля будет рассматриваться вопрос доступности для населения ПЦР-тестирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Уточняется, что в январе омский губернатор Александр Бурков поручил разобраться с ценами на эту услугу в медицинских организациях.

«Я ставил задачу по снижению стоимости ПЦР-тестирования. Этот вопрос сегодня уже рассматривается и на уровне председателя правительства РФ Михаила Мишустина», — прокомментировал Бурков.

Власти региона признают, что цены на эту услугу могут завышаться.

Губернатор Омской области Александр Бурков «Действительно, у нас есть факты, когда, допустим, областное учреждение, диагностический центр устанавливает стоимость тестирования выше, чем в частных клиниках».

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование исследует региональное УФАС.

Читайте также: В Томской области антимонопольщики проверят цены на ПЦР-тесты