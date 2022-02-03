Тайбэй, 3 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Почти 70% учащихся в сельской местности не хватает устройств для онлайн-образования, сообщил Фонд Лиги защиты детей Тайваня, предупреждая о росте неравенства в образовании на острове из-за пандемии COVID-19, сообщает 3 февраля газета Taipei Times.

Китайские дети

Недостаточный доступ к технологиям является одним из нескольких препятствий в области образования, с которыми сталкиваются молодые люди в сельской местности, сообщил фонд, ссылаясь на проведенный им опрос.

Главный исполнительный директор Фонда Пай Ли-фанг сказал, что вызванное пандемией дистанционное обучение выявило неравенство в образовании между городскими и сельскими районами Тайваня. Местная вспышка COVID-19 в мае прошлого года вынудила многие школы перейти на онлайн-обучение, сообщили в фонде.

Однако около 66,7% учащихся в сельской местности заявили, что у них нет ПК, планшетного компьютера или любого другого устройства для доступа в Интернет, в то время как около 60% заявили, что им пришлось одолжить устройство в своей школе или поделиться им с другими.

Опрос показал, что около 20% респондентов использовали смартфоны для онлайн-обучения, поскольку у них не было ПК или планшета. Люди в сельской местности заявили, что столкнулись с большим количеством технологических препятствий, и только 52,2% семей в сельской местности имеют подключение к интернету дома, показал опрос.

Более 60% респондентов заявили, что у них нет отдельного и тихого места для посещения онлайн-занятий, в то время как около 46,6% заявили, что в помещениях, которые они использовали для дистанционного обучения, не было достаточного освещения. Более 20% респондентов заявили, что они остаются дома одни без родителей в окружении только братьев и сестёр после того, как занятия в школе были приостановлены из-за пандемии.

Только около 42% респондентов заявили, что их родители помогают им при выполнении домашних заданий, и только 47,6% заявили, что их родители помогают им, когда у них возникают проблемы с онлайн-обучением. Более 20% заявили, что они обеспокоены тем, что будут отставать в школе из-за того, как COVID-19 изменил процесс обучения.

Пэй сказал, что опрос показывает, как дистанционное обучение усугубило разрыв в образовании между сельскими и городскими районами Тайваня. Молодые люди в сельской местности также сталкиваются с проблемами, связанными с их экономическими условиями и условиями жизни, добавил он.

Опрос показал, что 47,5% респондентов не могли позволить себе трехразовое питание, поскольку пандемия повлияла на финансы их семьи. Согласно опросу, 34,1% не имели достаточных ресурсов для удовлетворения своих повседневных потребностей.

Опрос показал, что у 40,4% не хватало материалов для профилактики заболеваний, при этом почти 70% заявили, что опасаются заразиться COVID-19. В ходе опроса было собрано 1035 действительных анкет от учащихся в возрасте от 11 до 12 лет из примерно 400 школ в сельских районах по всей стране.