Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ отклонило проект объединенной зоны охраны Ростова-на-Дону. Об этом сообщили активисты общественного движения «Мой Фасад».

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

«По последним данным, отправка проекта в Минкульт перенесена на следующий год. Официально — потому, что появились новые памятники архитектуры. О проблемах проекта — ни слова», — уточнили общественники в Instagram.

Первый вариант проекта объединенной зоны охраны Ростова-на-Дону был отклонён министерством культуры России в августе 2020 года, посчитав не соответствующим законодательству РФ. Однако, утверждают активисты, власти до сих пор не провели работу над ошибками.