Москва, 3 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Малый бизнес и предприятия понесли заметный урон от новой волны коронавируса, но это всё ещё не сравнимо с тем, что было в период локдауна. Об этом 3 февраля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Те, кто может переводить людей на удалёнку и продолжать работу с ними — они могут выполнять свои функции удалённо от офиса, — это счастливые компании, но это в основном офисные компании, IT-компании. На них никакого воздействия «Омикрон» не оказывает вообще. Болезнь часто лёгкая и люди с удовольствием болеют из дома», — заявил Титов.

«Другой вопрос, что не всем это возможно. И предприятия не могут работать из дома, и малый бизнес в общепите и в гостиницах — нельзя на удалёнке кормить гостей. На них сегодня большее воздействие оказывается, но ещё раз повторюсь, что это воздействие не такое критическое, как воздействие локдауна», — указал он.