Иркутск, , 12:25 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области сообщает некоторые подробности инцидента, произошедшего сегодня, 3 февраля, на строительной площадке на улице Пискунова в областном центре.

Строитель Russian.news.cn

По данным следствия, рабочий сорвался с пятого этажа строящегося дома. Мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Предварительно установлено, что во время работ произошло обрушение строительных лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января 2022 года смертельный случай произошел на жилищной стройке в Чебоксарах. По данным следствия, на строительстве многоквартирного дома при спуске через шахту упал бетонный лестничный марш, придавив находившегося внизу 26-летнего монтажника.

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