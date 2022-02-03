Москва, 3 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов намерен в ближайшее время обратиться в Счетную палату и Генпрокуратуру с требованием проверить, как реализуется программа по переселению соотечественников, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Kremlin.ru Сергей Миронов

«Улицы подмосковных городов завалены объявлениями о помощи в получении российского гражданства «быстро и недорого». При этом растет нагрузка на социальную инфраструктуру, а местные жители живут в страхе из-за роста преступности. Я требую, чтобы Счётная палата, Генпрокуратура и все заинтересованные правоохранительные органы проверили каждое решение о приёме в гражданство», — сообщил Миронов.

Если новый гражданин не знает русского языка и нигде не работает, чиновник, принявший решение о приёме в гражданство, должен нести ответственность, убежден парламентарий.

По его мнению, проверять необходимо не только решения о приёме в гражданство, но и отказы, которые могут быть связаны с вымогательством взяток.

Он обеспокоен тем, что программа по переселению соотечественников превратилась в торговлю паспортами, а приезжающие в Россию не собираются ассимилироваться и создают в России этнические анклавы.

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