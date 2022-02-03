Белгород, , 12:26 — REGNUM Мужчина, его сожительница и её 16-летний сын отравились угарным газом в одной из квартир многоэтажного дома в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Газовая колонка Teplohot63.ru

Пострадавших обнаружили вечером 2 февраля в доме по Гражданскому проспекту. Женщину и ребёнка госпитализировали, мужчина скончался на месте.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению жилищного законодательства в части содержания общедомового имущества (вентиляционных каналов) и газового оборудования.