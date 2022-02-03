Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 99:94.

Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» (сс) Martin Springall

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. В составе «Портленда» форвард Норман Пауэлл набрал 30 очков.

«Лейкерс» одержали 25-ю победу в 52 матчах и занимают 18-е место в турнирной таблице НБА. «Портленд» потерпел 31-е поражение в 52 играх и идёт на 22-м месте.

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