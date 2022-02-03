Сеул, 3 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. На конец декабря 2021 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее превысило отметку 20 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

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Согласно опубликованным данным, в конце года в стране насчитывалось 20,92 млн пользователей 5G, что составляет 28,7% от общего числа абонентов мобильной связи.

Известно, что 9,87 млн пользователей сети 5G приходится на абонентов SK Telecom, 6,37 млн пользователей — абонентов KT, 4,61 млн пользователей — абонентов LG U Plus.

В министерстве отметили, что число абонентов увеличилось в связи с появлением нового смартфона от Apple.

Общее количество абонентов мобильной связи в стране составило 72,86 млн человек. Порядка 66% из них пользуются связью четвёртого поколения 4G.