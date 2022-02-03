Шерегеш, Кемеровская область, 3 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В кемеровском Шерегеше на верхней станции в секторе Е произошло возгорание. Об этом сообщили очевидцы.

Администрация правительства Кемеровской области Подъемника в Шерегеше

«Очевидцы сообщают о пожаре на верхней станции сектора Е, — уточняется в паблике «Шерегеш — горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте». — Сейчас уже канатная дорога работает. Подробности выясняем».

По данным сайта A42.RU, сигнал о происшествии в пожарную часть не поступал.