Москва, 3 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Сегодня, 3 февраля, президент России Владимир Путин поздравил президента Итальянской Республики Серджо Маттарелле с переизбранием и вступлением в должность на очередной срок, сообщается на сайте Кремля.

Jaqen Серджо Маттарелла

Президент России от души пожелал президенту Италии новых успехов в государственной деятельности, отметив, что российско-итальянские отношения имеют богатую историю.

«Дальнейшее развитие сотрудничества на различных направлениях будут отвечать интересам народов России, Италии и всей Европы», — выразил уверенность Путин и пожелал Маттарелле здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, политические силы в парламенте Италии попросили действующего главу государства 80-летнего Серджо Маттареллу остаться на своем посту.

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