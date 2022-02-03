Эль-Фашир, Судан, 3 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Тысячи жителей города Эль-Фашер на западе Судана приняли участие в акции протеста, выступая против визита в город лидеров военного правительства страны. Об этом сообщает Al-Araby-Al-Jadid.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, 3 февраля в город прибыл председатель «Суверенного совета» Судана генерал Абдель-Фаттах Бурхан и его заместитель Мохаммед Хамдан Дагло.

Местные жители, пытающиеся препятствовать визиту, собрались у здания городского суда. Стянутые в этот район подразделения армии и полиции Судана открыли по собравшимся огонь на поражение.

По данным местных протестных комитетов, в результате разгона демонстрации ранения получили как минимум четверо человек. Полиция также арестовала пятерых лидеров местных протестных организаций.