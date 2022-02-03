Тбилиси, 3 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили разместил 3 февраля на своей странице в «Фейсбуке» обширный материал, названный им «Основные тезисы моего видения экономики». ИА REGNUM публикует полный перевод поста Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В условиях нынешних тяжёлых социально-экономических реалий люди в Грузии, к сожалению, страдают от бедности, безнадёжности, отсутствия перспектив, коррупции и непотизма, создавших невыносимую обстановку, и, в целом, от отсутствия минимальных условий жизни. Мы потеряли драгоценные годы, когда экономика не развивалась, наоборот, она значительно сократилась.

В результате бедности, высоких цен на транспорт, продукты питания и лекарства, огромных счетов за коммунальные услуги, отсутствия перспектив и политики отталкивания наиболее способных граждан страны сотни тысяч наших соотечественников потеряли здоровье, многие потеряли жизни и многие были лишены возможности счастливо жить в своей стране.

В дополнение ко всему этому, неправильное управление во время пандемии привело в маленькой Грузии к потере 15 000 человек. В результате, по этому показателю, согласно расчёту на один миллион человек, Грузия входит в число пяти стран с худшими результатами в мире. В течение многих лет правительство, как на словах, так и на деле, доказывало людям, что Грузия — не то место, где можно жить счастливо, в течение многих лет они доказывали, что нам не посчастливилось жить на нашей родине достойно и счастливо.

Наша цель — создать государство, которое будет служить защите культуры, традиций и самобытности грузинского народа, а также обеспечению его прогрессивного будущего и процветания. Это ложь, что у нас нет для этого потенциала, и мы этого не заслуживаем. Грузинский народ на протяжении веков доказывал, что он способен на многое и заслуживает самого лучшего.

В нашем близком соседстве, в радиусе 1000−1500 километров от грузинской границы у Грузии есть шанс стать настоящим и выдающимся лидером. Из окружающих нас огромных экономик, из России, Центральной Азии, Азербайджана, Турции, Украины, Ирана капитал постоянно ищет стабильную и демократическую политическую и правовую среду. Мы должны иметь возможность перевести капитал, который течёт вокруг нас, из 100-кратно более крупных экономик в Грузию и использовать этот капитал в интересах нашей страны. Для этого Грузия должна стать государством мира, стабильности и предсказуемого политического и экономического развития. Только в этой ситуации мы сможем использовать этот огромный геополитический потенциал в регионе, где циркулирует очень большой финансовый капитал.

Грузия должна быть в этом обширном регионе центром инфраструктуры, логистики, туризма и развлечений, образования, здравоохранения и высокотехнологичного бизнеса. Мы должны быть страной с низкими налогами, защищенной частной собственностью и эффективной небольшой бюрократией. По сравнению со всеми другими соседями мы должны быстро превратить нашу географию в наше главное преимущество. После смены правительства мы должны показать, что, в отличие от всех них, у нас будет полноценная демократия. Грузия должна перейти от гибридного режима к категории полностью свободных стран.

У нас должно быть гораздо меньше бюрократии, полностью оцифрованные государственные услуги; свободная, некоррумпированная и компетентная судебная система; стабильная и демократическая передача власти; гораздо меньшее правительство и меньшее вмешательство государства в экономику; больше безопасности, чем в соседних странах; и самое главное, это — искоренить коррупцию и защитить частную собственность. Это приведет к росту благосостояния каждого гражданина в геометрической прогрессии. Мы стояли на этом пути до 2013 года. Затем был почти 10-летний перерыв, и теперь мы должны принять значительно улучшенную модель той экономики, которая существовала до 2012 года. Главной задачей нового правительства Грузии должно стать снижение безработицы до уровня ниже 10% и возвращение наиболее квалифицированных и трудоспособных граждан Грузии на родину. Все это, уверяю вас, возможно.

Основные пути достижения цели:

1. Судебная реформа, английское право, арбитраж, декриминализация экономических преступлений

Главная проблема суда заключается в том, что он не является независимым и полностью подчиняется одному финансовому клану. Это означает, что как только интересы вкладчика инвестиций пересекутся с интересами клана или государства (которым управляет тот же клан), инвестор не найдёт справедливости и потеряет миллионы. Ни его собственность не защищена, ни, зачастую, его безопасность. Приток инвестиций в таких условиях совершенно нереален. То, что поступает сегодня, либо из Панамы (деньги Иванишвили, на которые он покупает всю Грузию), либо иностранные инвестиции, которые предварительно «окрышёваны» кланом Иванишвили в обмен на их долю. Эта доля вычитается не только из инвестора, но и из развития бизнеса, занятости, доходов страны. Мы должны хорошо понимать, что рука, которая запущена в карман каждому бизнесмену — это рука в карманах каждого из нас.

Судебная система должна быть коренным образом изменена. Следует создать конституционную комиссию по судебной реформе, где решающее слово будет за неполитическими субъектами вне политики — неправительственными организациями, при их активном участии суд должен восстановить доверие и эффективность. В результате судебной реформы Грузия должна строго регулироваться законом, а ресурсы для обеспечения соблюдения нормативных актов должны выделяться из бюджета, чтобы ограничить прохождение всех трёх инстанций по частным и административным спорам. В течение максимум 12 месяцев с даты подачи иска или заявления судебная система обязана, если таковая имеется, пройти все три инстанции по делу и уже принять окончательное решение. Эта часть реформы установит чёткие правила игры для наших граждан и инвесторов. Не будет многолетней практики затягивания дел, которая зачастую вредит гражданам и инвесторам не меньше, чем несправедливые решения.

Грузия должна разрешить неограниченное применение английского законодательства на всей территории страны для всех коммерческих сделок, и стороны сами будут выбирать, в соответствии с каким законом они будут действовать. До тех пор, пока не вырастет поколение судей, одинаково работающих в области английского и немецкого права, в каждом суде первой инстанции должна быть создана палата английского права. В случае крупных имущественных или налоговых споров с государством бизнес должен быть уполномочен выбирать место спора и закон об урегулировании споров из списка арбитражей, объявленных заранее и признанных в мире. Для этой цели будет важно, если государство обеспечит открытие авторитетного, лучшего международного арбитражного представительства в Грузии.

Экономические преступления должны быть декриминализированы. Что касается экономических преступлений, то возможность предварительного заключения должна быть полностью отменена. Тюремное заключение в качестве наказания не должно применяться к подавляющему большинству экономических преступлений, и оно может сохраняться исключительно тогда, если преступления касаются крупных сумм денег. Особо крупная сумма должна быть определена законом, и это действительно должна быть особо крупная сумма, не менее одного миллиона лари (около $330 000).

2. Закон о деолигархизации

Всем лицам, чье имущество превышает 5% ВВП, запрещается создавать политические партии и/или финансировать их и/или участвовать в их деятельности в любой другой форме. Нам нужно много богатых граждан в Грузии, но благосостояние многих граждан не улучшится, если одна или несколько организаций будут обладать монополией в стране и используют политические рычаги для поддержания монополии, и наоборот, создают монополии, используя политические рычаги. Нам придётся развести большие деньги и политику.

3. Развитие энергетики

«Грузия — страна гидроэлектростанций» — устаревший и неверный тезис. «Грузия без электростанций» — иррациональны и неоправданный. ГЭС должны быть построены в Грузии во что бы то ни стало, но это должно быть сделано в результате полного, глубокого и квалифицированного анализа. ГЭС должна быть полностью безопасной, а негативное воздействие на окружающую среду должно быть сведено к минимуму. В связи с этим, лично мне трудно представить большие и гигантские гидроэлектростанции, особенно в стране, которая одновременно претендует на звание туристической страны и обладает уникальными и эндемичными ландшафтами. Малые и микроэлектростанции должны стать основной основой нашей гидроэнергетики. И, в целом, в энергетике важнейшую и, со временем, ведущую роль должно играть использование энергии ветра и солнца. В связи с этим важно привлечь инвесторов и создать для них благоприятные налоговые или иные льготы.

Проблема биткоина остро стоит в Грузии. У нас уже есть результат, что и без того богатые люди стали еще богаче с помощью биткоинов, и необходимый рост их биткоинов был оплачен и оплачен нуждающимися людьми. Существует также неадекватная переброска электроэнергии в направлении Абхазии для передачи энергии, которая используется для добычи биткоинов абхазскими и грузинскими кланами. Электричество теряется, и биткоины пропадают без следа. Со стороны государства отсутствует механизм надзора и мониторинга за процессами. Однако биткоин-фабрики могут быть полезны с точки зрения привлечения международных инвесторов, если государство запретит массовое производство биткоинов для всех, кроме тех, кто инвестирует в производство энергии ветра и солнца. Двухсторонние взаимовыгодные отношения, с одной стороны, позволят «осветить солнечным светом» производство биткоинов, и тогда можно будет контролировать это производство со стороны государства. С другой стороны, это создаст важнейший стимул для инвестиций в энергетику. Наконец, значительно снизить тариф на электроэнергию.

4. Бюрократия, предназначенная для людей, сводящая на нет необоснованные расходы

Сегодня государственный сектор является главным тормозом экономического роста. Одна дополнительная работа в бюджетном секторе, где люди трудоустроены по партийным или родственным признакам, приводит к тому, что мы теряем 2−3 рабочих места в частном секторе. Большинство услуг государственных сервисов должны предоставляться в частном секторе на основе прозрачных аутсорсинговых тендеров. Большая часть государственных услуг должна быть переведена на цифровое управление. Это означает снижение зависимости от решений бюрократов, ускорение бизнес-процессов. Например, человек может пройти через пограничный пост, даже не вынимая паспорт из кармана и вообще не видя пограничника.

Необходимость во многих разрешениях должна быть полностью отменена. В последние годы во многих сферах были введены разрешения, которые используются для коррупции и предоставления привилегий членам правящего клана. Нам нужна небольшая и эффективная бюрократия, которая будет служить людям, а не наоборот, люди пожертвуют всем, чтобы спасти бюрократию. В результате масштабной реформы бюрократии должна быть увеличена зарплата тех, кто действительно и честно служит стране. Резко сократите расходы на бюрократические услуги (автомобили, топливо, телефон, мебель и т.д.). Перевод людей из государственного сектора в частный должен быть безболезненным, для этого вполне возможно сэкономить большую часть их зарплаты на срок до одного года в процессе поиска работы.

5. Принцип единого налога

Грузия должна быть страной с низкими налогами и эффективной бюрократией. Один из них заключается в том, какую часть экономики мы тратим на налоги в бюджет, другой — в том, сколько налогов мы платим. Грузия должна публично заявить, что она взяла курс на страну с одним налогом. Налоговые правила в Грузии должны быть легко управляемыми и понятными для всех, не оставляя места для интерпретаций. Принцип одного налога означает, что 80−90% налоговых споров просто перестанут существовать, будут разрешены всевозможные недоразумения и бесконечные деловые споры в различных советах, судах и арбитражах. Кроме того, принцип единого налога значительно облегчит процесс бухгалтерского учёта для компаний, что является очень тяжелым бременем для современных организаций. В свое время «Национальное движение» оставило всего шесть налогов из двадцати одного, но это принесло увеличение доходов и лёгкость ведения бизнеса, теперь нам нужны более смелые шаги. Сейчас упрощение налогового администрирования не менее важно, чем снижение налогового давления, что позволяет бизнесу чувствовать себя защищённым.

6. Инфраструктура и транспорт

Грузия должна стать логистическим центром региона. Для этого требуются смелые инфраструктурные проекты. Прежде всего, следует прекратить практику хищения сотен миллионов лари при инфраструктурных работах и при проведении псевдотендеров. Должны быть реализованы крупномасштабные инфраструктурные проекты, такие, как скоростная железная дорога Телави — Тбилиси — Кутаиси — Зугдиди. Расстояние между любыми двумя точками Грузии не должно превышать трёх часов. В Грузии должен быть международный узловой аэропорт, который будет принимать транзитные рейсы из и без того очень переполненного аэропорта Стамбула. Я не представляю себе таковыми ни Тбилисский, ни Батумский аэропорт. Центром хаба должен стать географический центр Грузии — Кутаиси, и там должен быть построен главный, мощный, многотерминальный аэропорт.

Упомянутая скоростная железная дорога должна пройти через аэропорт Кутаиси, поезд из которого прибудет в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Лазику/Анаклию через час. Это требует активного вмешательства правительства, реализации проекта скоростной железной дороги, переговоров с международными авиакомпаниями. Очень важно иметь небольшие аэропорты во всех важных городах, особенно в горных курортных центрах. Эти аэропорты должны обслуживаться малотоннажными самолетами и вертолетами. Это, в первую очередь, чрезвычайно важно для туризма. Инфраструктура — это самый простой и быстрый способ привлечения инвестиций из международных фондов. Очевидно, если использование этих инвестиций будет эффективным и лишённым коррупции.

7. Лазика

Уже сегодня в Грузию можно привлечь не менее $10 миллиардов инвестиций. Несмотря на то, что порт Лазика не сможет работать на первом этапе с такой нагрузкой, как это было возможно 9−10 лет назад, идея строительства нового большого города на Черноморском побережье Грузии актуальна как никогда. Более того, этот проект является волшебным ключом, который откроет дверь к процветанию сотням тысяч грузин и разгрузит другие крупные города. Второй по величине город страны, который станет её финансовой столицей, должен появиться в Западной Грузии. Это позволит нам переселить грузин не в Польшу или Турцию, а создать новый крупный логистический, туристический, финансовый и производственный центр внутри страны, где люди будут иметь большой доход. Пример Дубая, Сингапура, Майами и того же Батуми наглядно показывает, что в мобильном и глобализированном мире существует большой спрос на современные городские центры, где будет современная инфраструктура, современные услуги, свобода и в то же время безопасность, верховенство закона, возможности для медицинских услуг и образования.

Акцент следует делать не на том, что успешные за рубежом грузины покупают здесь квартиры, но на переносе сюда их бизнеса. Должны быть льготные условия для создания корпораций, а также налогообложения, кредитования и других направлений. Максимум через 10 лет можно будет создать 200 тысяч рабочих мест в городе и в проектах вокруг него. Что очень важно, Лазика, безусловно, будет самым быстрым и эффективным способом деоккупации Грузии.

8. Сельское хозяйство

Природная среда Грузии уникальна. Кавказ и Грузия отличаются своим биоразнообразием. В Грузии мы можем найти почти все виды географической среды и ландшафта — от субтропиков до пустыни. Сельское хозяйство в Грузии действительно обладает огромным потенциалом. Основная роль правительства в сельском хозяйстве заключается во внедрении новых технологий, а также новых культур и сортов. Инвестиции в это определённо оправданы. Мы не должны наполнять сельское хозяйство наркотиком дотации. С одной стороны, мы должны научить крестьян получать все более и более качественный урожай и, с другой стороны, излишки. Необходимо привнести в страну навыки управления сельским хозяйством, современные технологии и новейшие знания.

Для этого было бы важно пересмотреть налоговые режимы, особенно с точки зрения стимулирования экономических союзов. Крайне важно развивать инфраструктуру переработки и хранения в регионах, чтобы продукт мог выходить за пределы страны в переработанном виде, что значительно увеличит доход. Необходима совершенно иная и инновационная государственная программа вывода вина на новые рынки. Необходимо иметь реальную систему аграрного страхования. Сегодня, к сожалению, таких страховых полисов не существует или они работают очень плохо, из-за чего люди, занятые в сельской местности, страдают и оказываются совершенно незащищенными и оказываются лицом к лицу с форс-мажорными обстоятельствами (из-за града и других климатических проблем).

Кроме того, мы должны постараться сократить количество посредников в сфере сельского хозяйства, чтобы крестьяне сами могли открывать небольшие заводы или покупать технику, чтобы самим создавать конечную продукцию, которая будет экспортироваться по более высокой цене, чем непосредственно сырьё. Это позволит легко продавать товары по гораздо более доступной цене. Экспорт важен, но мы должны помнить, что наш сельскохозяйственный сектор не может обеспечить потребности нашей страны. При правильной же экономической политике, брендинге и популяризации грузинской кухни наш уникальный, высококачественный биологически чистый продукт может быть полностью поглощён местным рынком даже в условиях двух‑ и трёхкратного увеличения сегодняшней производительности.

9. Грузинская «Силиконовая долина»

Я считаю «Georgian E» самым важным проектом — создание так называемой «Силиконовой долины» в любом городе Грузии. Это было сделано в свое время Белоруссией, и сегодня белорусские специалисты в области программирования и сетевых сервисов являются лидерами во всём мире. Им уже не равны индийцы, которые последние десятилетия были лидерами в этом сегменте. Мы должны взять любой грузинский город, желательно поближе к столице, например, Рустави, и объявить его зоной с нулевым налогообложением. Продавайте заброшенные и разрушенные заводы и фабрики с инвестиционными обязательствами по символической цене. Упомянутые мной белорусы сейчас покидают свою родину и находятся в основном в Батуми и Тбилиси.

К сожалению, власти от партии «Грузинская мечта» всячески преследуют их вместо того, чтобы использовать их огромный потенциал. Для их компаний и компаний из других стран грузинская «Силиконовая долина» должна стать безопасным и комфортным раем. В ответ давайте устроим грузинскую молодежь на работу, повысим их квалификацию и выйдем на мировой уровень. Грузинские студенты не должны участвовать в мошеннических схемах Forex, а должны работать в легальных высокотехнологичных компаниях с высокой зарплатой и высочайшими профессиональными стандартами. Здесь должен быть построен профильный университет высшего класса, где обучаются специалисты мирового уровня. К примеру, для Грузии должна быть правильной эстонская молодёжь, изобретшая Skype, а не молодёжь третьих стран, вовлеченная в мошеннические схемы Forex. Деньги, вырученные за счет новых технологий, принесут новые знания, многие тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и новые перспективы.

Грузия также обладает огромным потенциалом в плане производства продукции военного назначения. Если производство будет восстановлено, спрос на эту продукцию будет только расти, а география рынков будет расширяться всё больше и больше. Нам нужно вернуться к мировой популяризации грузинского дизайна, брендов, так как у нас есть потенциал в этом направлении как в промышленном, так и в дизайне одежды.

Преодоление бедности и безработицы на самом деле не является мифом. Мы можем жить на нашей родине достойно и счастливо. И мы обязательно должны это сделать.