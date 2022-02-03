Джакарта, , 12:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 3161 случае заражения штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Побороть новый штамм коронавируса в Индонезии смогли 1149 человек.

По данным министерства, 324 из 3161 пациента, инфицированного штаммом «Омикроном», были детьми. Все заразившиеся дети были полностью вакцинированы от коронавируса и не жаловались ни на какие симптомы.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента Индонезии подтвердили, что 7687 госслужащих, военных и полицейских планируют переехать в новую столицу Индонезии на Калимантане.

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