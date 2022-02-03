Великий Новгород, 3 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Новгородской области с ковидным диагнозом в местные стационары госпитализировали за сутки 96 жителей, что на 24 человека больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 3 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки зафиксировали 546 новых случаев заражения коронавирусом, что на 45 случаев больше, чем за 1 февраля. В области продолжается рост количества случаев заболевания ковидом среди населения.

За прошедшие сутки от COVID-19, как основной причины смерти, в Новгородской области скончались пять человек, что одного умершего больше, чем сутками ранее.

За прошедшие сутки отрицательный тест на COVD-19 получили 406 ранее заболевших жителей области. Это на 31 человека больше, чем сутками ранее. Статистика выздоровлений в регионе продолжает с каждым днём увеличиваться.

С начала пандемии в Новгородской области обнаружили 72 928 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины, скончались 847 человек, а выздоровели — 67 434 человек.