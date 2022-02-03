София, , 12:16 — REGNUM Сотрудники Региональной инспекции здравоохранения (РИЗ) Софии приступили к масштабному мониторингу соблюдения карантинных норм в здании Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом 3 февраля сообщает Болгарское телевидение.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, эпидемиологи проверят соблюдение народными депутатами масочного режима и безопасной дистанции, а также проведут профессиональную санитарную обработку поверхностей в зале заседаний и кабинетах высшего законодательного органа страны.

При этом сессионная работа Народного собрания прекращаться не будет.

Напомним, ранее правительство Болгарии одобрило инициативу Минздрава страны о проведении соответствующих проверок в корпусах государственных учреждений. Результаты мониторинга будут обнародованы в местных СМИ.