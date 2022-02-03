Красноярск, , 12:16 — REGNUM Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) продлили в городах Красноярске и Минусинске Красноярского края.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноярске метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, ожидаются с 19 часов 3 февраля до 19 часов 4 февраля (местное время). Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Кроме того, НМУ первой степени опасности объявлены в Минусинске. Режим «чёрного неба» в городе также продержится как минимум до 19 часов 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в указанных городах режим НМУ держится уже с 27 января.

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