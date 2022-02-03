Москва, 3 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 667 человек, сообщили 3 февраля в федеральном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность снижается — днём ранее от ковида скончались 678 человек. Всего умерли 333 357 человек. Самая высокая смертность за сутки зафиксирована в Москве — ушли из жизни 76 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России госпитализировали около 17,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель увеличился по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%.