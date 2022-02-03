Казань, 3 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Татарии сложилась тревожная ситуация с выпускниками детских интернатов и детей надо спасать, считает депутат Госсовета Татарстана от «Партии Роста» Олег Коробченко. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 3 февраля.

Детский дом

На совместном онлайн-заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам он отметил, что намерен объединить предпринимателей республики, чтобы помочь устроить судьбу выпускников детских интернатов и приютов.

«Печально, что детские приюты, интернаты, Дома ребенка находятся на «обочине» госфинансирования. Их содержание оставляет желать лучшего — где-то нет спортзала, где-то устарел транспорт, инвентарь. Еще одной проблемой является дальнейшая судьба выпускников этих учреждений. Дети выходят оттуда в большую жизнь как Маугли — практически голые — так как все вещи, что им выдавали на время проживания, обучения, они должны сдать обратно», — обратил внимание депутат.

Он подчеркнул, что эти ребята нуждаются буквально во всем. «Постараемся объединить предпринимателей Татарстана в вопросе поддержки выпускников — закрепим за ними данные учреждения, чтобы курировали каждого выпускника. Дети не должны быть брошенными! Их надо спасать, чтобы они адаптировались к взрослой самостоятельной жизни, стали достойными и полезными для общества. Ведь есть случаи, когда дети-сироты, получив жилье от государства, теряли его, шли «по наклонной». Ситуация с выпускниками сложилась тревожная. Призываю всех предпринимателей протянуть им руку помощи, дать часть родительской заботы, которой они оказались лишены!» — добавил Коробченко.