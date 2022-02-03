Буэнос-Айрес, 3 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Двадцать человек погибли и 74 человека были госпитализированы по данным на 3 февраля из-за употребления отравленного наркотика в пригороде Буэнос-Айреса. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Aleposta Трущобы Буэнос-Айреса

Полиция отреагировала рейдом, в результате которого было задержано десять уличных распространителей, но их причастность к сбыту отравленного порошка пока не установлена. Министр безопасности Серхио Берни призвал всех, кто купил наркотик в последние двое суток, «не совершать самоубийства» и отказаться от него.

«Сейчас не время обсуждать, правильно или неправильно употреблять наркотики. Но если вы купили их в течение последних 48 часов, вы должны отказаться от них», — предупредил Берни.