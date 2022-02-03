Цхинвал, , 12:15 — REGNUM Действующие в Южной Осетии карантинные ограничения на проведение массовых мероприятий не распространяются на деятельность, связанную с участием в предвыборной кампании. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Все на выборы!

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Ограничения … не распространяются на организацию и проведение съездов (конференций) политических партий, собраний инициативных групп избирателей для выдвижения кандидата на должность президента республики», — говорится в сообщении.

При этом в ЦИК отметили, что участникам предвыборной гонки рекомендуется обеспечить во время массовых мероприятий противоэпидемиологические меры.

Напомним, в Южной Осетии в 2021 года выборы президента назначены на 10 апреля. В ЦИК обратились десять инициативных групп и две партии, которые намерены выдвинуть своих кандидатов на этот пост. В том числе заявку подала правящая партия «Единая Осетия», которая рассмотрит вопрос о выдвижении в президенты действующего главу республики Анатолия Бибилова.