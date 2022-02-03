Ташкент, 3 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В музеях Узбекистана начнут продавать копии экспонатов. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные руководителя информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имамовой.

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«В этом году в каждом музее откроются Museum shop, в которых будут продаваться копии уникальных музейных экспонатов под фирменным брендом и торговой маркой музея», — сказала Имамова.

Она добавила, что «также на веб-странице каждого музея появится электронный Museum shop».

По ее словам, всего в стране сегодня действует 104 музея и их филиалы, в фондах которых насчитывается в общей сложности 2 400 000 экспонатов.

«В 2022 году в стране запланировано проведение передвижных выставок «Арт-караван», фестиваля «Национальные сувениры», различных культурно-просветительских мероприятий, таких как «Ночь в музее», Open sky, «Путешествие в музей со звездами», — отметила чиновник.

Кроме того, с сентября 2020 года первое воскресенье каждого месяца объявлено «днем открытых дверей» в государственных музеях. В этот день граждане смогут бесплатно посещать государственные музеи и полюбоваться музейными экспонатами и коллекциями.