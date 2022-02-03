Саратов, 3 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки госпитализировали в ковид-стационары 192 пациента, выписали по выздоровлении 155 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии по состоянию на 3 февраля вылечились 130 236 человек. Подтверждено 148 037 случаев заражения коронавирусом, из них 1530 — за минувшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 560 человек, 304 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1532 пациента, на амбулаторном — 11 048.

Умерли за последние 24 часа восемь ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончался 5381 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля по август 2021 года медсестра прививочного кабинета одной из районных поликлиник Саратова, с целью личного материального обогащения, внесла заведомо ложные данные в анкеты двоих пациентов о якобы сделанных прививках от СOVID-19.

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