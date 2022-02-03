Дубай, ОАЭ, 3 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Председатель испанского правительства Педро Санчес согласился с прогнозами таких организаций, как Международный валютный фонд, согласно которым рост экономики Испании в 2022 году составит более 5,5%. Об этом сообщает агентство EFE.

psoe extremadura Премьер-министр Испании Педро Санчес

Отмечается, что официальный прогноз правительства Испании по росту экономики страны составляет 7%.

Санчес упомянул об экономическом росте Испании в своем выступлении на бизнес-форуме, организованном в Дубае по случаю его официального визита в ОАЭ.