Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Южном окружном военном суде вынесен приговор ещё одному участнику террористической ячейки, действовавшей на протяжении нескольких лет в калмыцкой колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 3 февраля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что заключённый калмыцкой колонии с апреля 2015 года по февраль 2017 года добровольно вступил и участвовал в созданной террористической ячейке. Подсудимый публично призывал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм.

Южный окружной военный суд с учётом приговоров Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарии от 7 июня 2018 года и Дмитровского городского суда Московской области от 26 сентября 2019 года назначил уроженцу Ставрополья восемь лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2021 года Южный окружной военный суд получил материалы трёх уголовных дел в отношении членов террористической ячейки, действовавшей на территории исправительной колонии №2 в Калмыкии. Обвиняемые состояли в преступной группе с середины 2013 года по декабрь 2019 года. В состав группировки вошли более 100 участников. При этом сотрудники колонии покровительствовали осужденным за деньги.

Ранее за участие в террористическом сообществе к длительным срокам были осуждены семь лиц.

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