Флорида, США, , 12:13 — REGNUM Стала известна дата премьеры документальной картины о рэпере XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой). Соответствующую информацию опубликовало издание The Fader 3 февраля.

Рэпер XXXTentacion U.S. Department of Corrections

По имеющимся данным, выход картины, получившей название Look At Me, состоится летом 2022 года. В фильме покажут знаковые события из жизни покойного музыканта, а также фрагменты интервью с его родственниками и друзьями.

Напомним, что XXXTentacion скончался во Флориде (США) 18 июня 2018 года. Причиной смерти рэпера стало вооруженное нападение.

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