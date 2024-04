Флорида, США, 3 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Стала известна дата премьеры документальной картины о рэпере XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой). Соответствующую информацию опубликовало издание The Fader 3 февраля.

U.S. Department of Corrections Рэпер XXXTentacion

По имеющимся данным, выход картины, получившей название Look At Me, состоится летом 2022 года. В фильме покажут знаковые события из жизни покойного музыканта, а также фрагменты интервью с его родственниками и друзьями.

Напомним, что XXXTentacion скончался во Флориде (США) 18 июня 2018 года. Причиной смерти рэпера стало вооруженное нападение.