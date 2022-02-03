Москва, 3 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Несмотря на дефицит кадров, бизнес сейчас находится в не таком сложном положении, как в 2020 году. Об этом 3 февраля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это не локдаун, когда тебя насильно закрывают — это пережить тяжело, если это ещё длительное время. Но вот до сих пор ещё аукается тот локдаун, который был в 2020 году», — заявил Титов.

«Сейчас справимся. Как-то перестроятся, как-то заменят кого-то кем-то, найдут временный персонал. Увеличат заработные платы — придётся, но увеличат заработные платы. Поэтому, мне кажется, будет сложно, но это не кошмар», — указал он.