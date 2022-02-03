Кострома, , 13:34 — REGNUM Костромское авиапредприятие обязали устранить нарушения по подготовке воздушных судов к полёту. Об этом со ссылкой на решение Свердловского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт в Костроме Http://kostroma-avia.ru

С иском в суд обратился костромской транспортный прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры. Он указал, что предприятие нарушило положения ГОСТов, по которым взвешивание самолётов должно производиться как минимум один раз в 4 года. Вместе с тем в последний раз специалисты рассчитывали массу судов в 2015 и 2016 годах.

«Неисполнение требований нарушает права пассажиров и членов экипажа, сотрудников аэродрома на охрану их жизни и здоровья, а также создаёт непосредственную угрозу возникновения техногенной катастрофы», — говорится в иске.

Суд удовлетворил требования истца, обязав предприятие взвесить самолёты в течение 2 ближайших месяцев. Решение вступило в законную силу. Отметим, что расчёт массы центра тяжести пустого самолёта необходим для безопасной и эффективной эксплуатации. Компании нужны эти данные, чтобы правильно рассчитать вес для погрузки, распределение груза и пассажиров.

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