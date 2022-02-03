Москва, 3 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Большинство родителей школьников в России (83%) уверены, что дистанционное обучение детей отрицательно сказывается на образовании. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

По мнению 39%, школьный «дистант» однозначно негативно сказывается на образовании детей. Еще 44% оценивают влияние «удаленки» как отрицательное: «образование и без пандемии было отвратительным, а теперь это просто ужас».

Положительно отзываются о «дистанте» лишь 3%, скорее положительно — 14% родителей школьников. Причем у отцов более позитивные оценки, чем у матерей.

Опрос проведён 25 января — 2 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционное обучение будет практиковаться в российских школах по необходимости — на период всплесков COVID-19, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

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