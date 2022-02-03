Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщают синоптики.

Снегопад

В регионе возможен мокрый снег. Также вероятна гололедица на дорогах.

В Главном управлении МЧС России по региону призывают население ограничить проведение работ на высоте и открытом воздухе, а также воздержаться от туристических походов. «Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», — информирует пресс-служба ведомства.