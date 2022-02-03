Мосул, Ирак, 3 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. База вооружённых сил Турции в иракской провинции Нейнава попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает Al-Etejah со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

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По последним данным, инцидент произошёл утром в четверг, 3 февраля.

«Сегодня утром по турецкому военному лагерю «Зликан» в провинции Нейнава были выпущены как минимум 10 ракет. Ракетная установка была замаскирована под транспортное средство, которое было обнаружено возле заправочной станции Mazen, недалеко от района Аль-Саха на западе провинции Нейнава», — сообщил источник.

Отмечается, что за нападением стоит недавно созданная курдская вооружённая группировка.