Вашингтон, 3 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы США провели в Сирийской Арабской Республике операцию против террористов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Соединённых Штатов.

Chicagobusiness.com Пентагон

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«Силы специального назначения США под контролем Центрального командования ВС США сегодня вечером [2 февраля] провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Пентагоне подчеркнули, что миссия прошла успешно.

«Жертв среди граждан США нет», — подчеркнули в министерстве.

Других подробностей не сообщается. В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию «по мере её поступления».

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Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация военных США в сирийской провинции Идлиб обернулась жертвами среди местного населения. По данным журналистов Al-Khaleej, группа военных высадилась с вертолётов в районе города Атма, расположенного вблизи границы с Турцией.

Сразу после высадки американские войска вступили в бой с неизвестным противником, который продолжался несколько часов. После окончания перестрелки, американские войска покинули регион. По данным СМИ, жертвами перестрелки стали девять мирных жителей, включая двоих детей.