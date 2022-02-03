Барнаул, 3 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. Судя по данным оперативного штаба региона на 3 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 9674 зараженных коронавирусом (+626 за сутки).

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Количество тестирований с учётом повторных исследований увеличилось более чем вдвое — до 18 654 (+3214 за сутки), выявлено 2320 новых носителей (+412). Это абсолютный рекорд за всю историю пандемии в регионе.

«По состоянию на 3 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1901 человек (+99 за сутки). Кроме этого, 188 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-6 за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 26 621 (+92 за сутки) и 101 372 (+2161 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 312 (-2 за сутки). Из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8893 человека, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 138 389 человек. Выздоровели 110 854 пациента (+482 за сутки).

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