Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области отдельно уточнят период внеплановых каникул и дистанционной формы обучения для школьников в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ, предупредили 3 февраля в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области планируется ввести с 7 по 20 февраля внеплановые каникулы для всех школьников.

«По рекомендации Роспотребнадзора и в связи с текущей ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ОРВИ, период каникул и дистанционного обучения в школах Ленобласти будет уточнён», — добавили в пресс-службе.

В ближайшее время решение о дате начала каникул и классах, в которых будет введено дистанционное обучение, примет областной штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.