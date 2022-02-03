Сан-Хосе, 3 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Коста-Рики потребовала 2 февраля снять неприкосновенность с президента Карлоса Альварадо министра президентства Виктора Моралеса и министра планирования Даниэля Сото, а также возбудить против них дело о злоупотреблении властью и мошенничестве. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) MadriCR Карлос Альварадо

Причиной запроса прокуратуры стал президентский указ о создании системы, которая позволила бы компетентным органам получать доступ к личным и конфиденциальным данным костариканцев. Соответствующий указ был подписан Альварадо, Моралесом и Сото в феврале 2019 года.

28 февраля 2020 года сотрудники агентства судебных расследований провели обыски в доме президента в рамках этого же дела.