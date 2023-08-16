Майкоп, 3 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Адыгее стал фигурантом уголовного дела один из руководителей государственной жилищной инспекции. За взятку он принял решение об освобождении от ответственности за выявленные нарушения руководителя одной из городских управляющих компаний. Сумма взятки составила 152 тыс. рублей, сообщили 3 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

sajinka2 Взятка

Как установлено в ходе расследования дела, в период с декабря 2018 года по февраль 2020 года подозреваемому передали в виде взятки указанную сумму. В обмен он не стал привлекать одну из городских управляющих компаний к административной ответственности за выявленные нарушения лицензионных требований. Это помогло руководству компании избежать потери лицензии на управление многоквартирными домами. В настоящее время чиновник находится под домашним арестом.

Напомним, за получение должностным лицом взятки в крупном размере предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.