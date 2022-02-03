Москва, 3 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения стоимости на ПЦР-тесты, выявляющие возбудителя COVID-19. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба надзорного ведомства.

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Отмечается, что поводом для проверки стали публикации в СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги, связанные с COVID-19. Речь идёт о лабораторных исследованиях методом ПЦР в медицинских учреждениях и центрах, в том числе частных, а также тест-системах, доступных в аптечной сети.

Краснов поручил прокурорам в регионах «провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», а также стоимости тест-систем.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость наборов для ПЦР-тестов в аптеках колеблется от 646 до 3000 рублей. Платное исследование в специализированных организациях обходится гражданам по меньшей мере в 1200 рублей.

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