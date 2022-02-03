Новосибирск, 3 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2937 пациентов, в том числе 200 детей. Днём ранее — 2794 пациента, в том числе 183 ребёнка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 1347 случаев заражения коронавирусом (всего — 106 926 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 12 740 детей). За это же время выздоровели 379 человек (всего — 75 844 пациента), скончались 14 пациентов (всего — 4673 человека).

В настоящее время в отделениях реанимации находятся 253 человека, на ИВЛ — 34 пациента.