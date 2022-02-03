Белгород, 3 февраля 2022, 12:04 — REGNUM Один миллион рублей компенсации морального вреда взыскан с Белгородского онкологического диспансера в пользу пациентки, лишившейся лёгкого, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.
Женщина обратилась в диспансер с жалобами затрудненное дыхание. В медучреждении ей поставили диагноз «Подозрение на онкологическое поражение лёгкого». Опасный, по мнению врачей, орган хирургически удалили. Однако при дальнейшем исследовании биологического материала оказалось, что злокачественной опухоли у пациентки не было.
Постановлением Октябрьского районного суда Белгорода в пользу пострадавшей с медицинского учреждения в качестве компенсации морального вреда взыскан один миллион руб.
Решение ещё не вступило в законную силу.