Белгород, , 12:04 — REGNUM Один миллион рублей компенсации морального вреда взыскан с Белгородского онкологического диспансера в пользу пациентки, лишившейся лёгкого, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Операция Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Женщина обратилась в диспансер с жалобами затрудненное дыхание. В медучреждении ей поставили диагноз «Подозрение на онкологическое поражение лёгкого». Опасный, по мнению врачей, орган хирургически удалили. Однако при дальнейшем исследовании биологического материала оказалось, что злокачественной опухоли у пациентки не было.

«В результате неправильно поставленного диагноза женщина лишилась жизненно важного органа и стала инвалидом, что квалифицировано экспертами как причинение тяжкого вреда здоровью», — подчеркнули в прокуратуре.

Постановлением Октябрьского районного суда Белгорода в пользу пострадавшей с медицинского учреждения в качестве компенсации морального вреда взыскан один миллион руб.

Решение ещё не вступило в законную силу.