Улан-Удэ, 3 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается ужесточение антиковидных ограничений на фоне продолжающегося роста заболеваемости. Очередной мерой стало ограничение числа гостей на церемониях бракосочетания, сообщает портал «Байкал-Daily».

dmonteirogil Бракосочетание

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Согласно приказу правительства, приглашать гостей в ЗАГС молодожёнам придётся с учётом вместимости помещений и необходимости соблюдения социальной дистанции.

В частности, во Дворце бракосочетания Улан-Удэ, а также в органах ЗАГС некоторых районов число посетителей не должно превышать 15 человек. В других районах количество гостей может варьироваться от 8 до 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике практически ежедневно обновляют рекорд по суточному приросту заражённых коронавирусом. Растёт также занятость коек в ковидных стационарах — за сутки госпитализировано 195 человек.