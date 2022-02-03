Воронеж, 3 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении воспитателя кадетской школы, обвиняемого в жестоком обращении с воспитанниками, передано в Железнодорожный суд Воронежа с утверждённым обвинительным заключением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Дарья Драй ИА REGNUM Кадеты

46-летний офицер-воспитатель Воронежской кадетской школы им. А.В. Суворова обвиняется по статье 156 УК РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Согласно материалам уголовного дела, мужчина обвиняется в том, что с 2018 по 2020 год «из личных неприязненных отношений систематически применял физическое насилие к кадетам, высказывал в их адрес оскорбления».

Дело передано для рассмотрения по существу в Железнодорожный суд Воронежа. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года родители одного из воспитанников кадетской школы пожаловались на избиение их ребенка со стороны педагога. История получила огласку в СМИ, после чего к расследованию подключился СКР.