Москва, , 12:11 — REGNUM Российский стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) стал обладателем аудитории в 2,5 млн человек на платформе Twitch. Информацией об этом поделился сам молодой человек в истории на своей странице в Instagram 3 февраля.

Бустер Скриншот YouTube

Для достижения подобного показателя стримеру понадобилось чуть менее семи лет. Примечательно, что Бустер имеет аналогичную аудиторию на своем YouTube-канале.

Напомним, что Бустер начал свою деятельность в 2015 году. В 2021 году он вошел в рейтинг «20 самых перспективных россиян до 30 лет» по мнению издания Forbes.

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